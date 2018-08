Das Verhältnis von Meredith und ihrem Vater kann als schwierig bezeichnet werden. Doch vielleicht läuft es in Staffel 15 besser? In der "Staffel der Liebe" wird Meredith Grey sich wieder in die Dating-Welt stürzen. Seit dem Tod von Ehemann Derek (Patrick Dempsey) Ende der elften Staffel widmete sie sich hauptsächlich ihrer Karriere und ihren Kindern. Wie und in welcher Form Meredith auf die Pirsch gehen wird, ist noch unklar. Vielleicht sogar über eine Dating-App? Fans dürfen gespannt sein.