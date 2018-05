Besuch beim Kreisligisten FC Wacker München: Höhen und Tiefen einer Legende

Mit Wacker in der Kreisliga: Franco Tamburello (l.) und Florian Bamminger, die Vorsitzenden des Vereins. Foto: Scheidel

In einem Artikel wird von einem Testspiel zwischen Wacker und der deutschen Nationalmannschaft berichtet. 6. Mai 1969. Mit dabei: Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath. Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel des Grünwalder Stadions. Nach einem Patzer von Sepp Maier war der FC Wacker sogar in Führung gegangen, Gerd Müller hatte per Elfmeter ausgeglichen. "Ja, ja. Wacker ist stark gewesen. Wir hätten uns einen Gegner aus der Bezirksklasse holen sollen", sagte Beckenbauer später in der Kabine.



Der Besuch beim FC Wacker an diesem Abend ist ein nostalgischer. Ähnlich dem eines Museumsbesuchs. Es gibt hier viel zu sehen. Und nicht nur Bilder, auch Urkunden: "Münchens Traditionsverein, der TSV München 1860, beglückwünscht den Süddeutschen Meister von 1922, den FC Wacker München, zum 100-jährigen Jubelfest." Nicht einmal, gleich zwei Mal feierte der Verein diesen Coup: 1922 und 1928. Beide Male qualifizierte sich der Verein für das Halbfinale der deutschen Meisterschaft. Und verlor. Zuerst gegen den Hamburger SV (0:4), dann gegen Hertha BSC (1:2).

Didi Hamann kickte in der Jugend beim FC Wacker

Es gebe weiterhin viele Anfragen, sagt Bamminger. Wöchentlich, fast täglich. "Und das aus der ganzen Welt." Es geht um Schals, Wimpel, Trikots, Zeitungsartikel. "Vor kurzem kam wieder eine Anfrage aus Liverpool, ob wir noch etwas von Didi Hamann haben", sagt er. Hamann kickte in der Jugend beim FC Wacker, von 1978 bis 1989. "Der Kontakt ist eingeschlafen. Wir haben überlegt, ob wir nach Unterföhring fahren und ihm am Sky-Studio abfangen", sagt Bamminger und spielt auf Hamanns Expertenjob bei sky an.

Der FC Wacker. Ein großer Klub. Früher. Köln-Legende Hennes Weisweiler kickte 1942 hier. Der frühere Bayern-Kapitän Adolf Kunstwadl wurde 1967 "Wackeraner", blieb sieben Jahre lang. Oder Alfred Schafferl, der 1922 mit dem Verein die süddeutsche Meisterschaft gewann. Sie alle spielten einst hier. Schaffer, erst Wacker-Spieler, dann Wacker-Trainer, wechselte 1940 nach Italien zu AS Rom - und führte den Verein 1941/42 zur ersten Meisterschaft.

Der Duden definiert "wacker" als Synonym für "tüchtig, tapfer, sich frisch und kraftvoll einsetzend". Was ja passt. Zu Bamminger, zu Tamburello. Zum ganzen Verein. "Gebrauch: veraltend", steht etwas weiter unten im Duden. Und auch das ist charakteristisch. Denn allzu oft wird in München nicht mehr vom FC Wacker gesprochen. Was sich wieder ändern soll. Und das so schnell wie möglich. Am besten in der Schlagzahl einer Nähmaschine. Zack, zack, zack.

