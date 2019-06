Bestsellerautor wird 70 Ken Follett: So macht er seine Millionen

Sein Reichtum

Das Vermögen von Ken Follett wird auf rund 55 Millionen Euro geschätzt. Der Autor, dem 2018 der Orden Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) verliehen wurde, engagiert sich politisch und sozial. Und er genießt das Leben: "Die Welt ist voll von gutem Essen und Trinken", wird er auf seiner Webseite zitiert. Er liebe Wein, Champagner und Restaurants. Das in Kombination mit seinem Engagement für die Labour Party brachte ihm schon den Spitznamen "Champagner-Sozialist" ein. Was ihn nicht stört, wie er selbst sagt. Er habe Champagner schon geliebt, bevor er reich geworden sei. Schließlich könne man dieses Getränk auch im Supermarkt kaufen.