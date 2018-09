Bestseller-Fortsetzung ist da Jonas Jonasson bringt den Hundertjährigen zurück

Darum gibt es das neue Buch

Warum er jetzt eine Fortsetzung seines Weltbestsellers geschrieben hat, erklärt Jonasson im Vorwort. In seinem ersten Buch mit Allan hätte er schon alles gesagt, so der Autor, "was ich über das wahrscheinlich erbärmlichste Jahrhundert aller Zeiten hatte sagen wollen. Der Grundgedanke war der gewesen, dass wir der ganzen desaströsen Defizite dieses 20. Jahrhunderts gedenken sollten, in der Hoffnung, dass wir dann zumindest weniger geneigt wären, diese ganzen Fehler zu wiederholen." Diese Botschaft, die er mit Wärme und Humor verpackt habe, habe sich über die Welt verbreitet. "Und eins steht fest", sagt Jonasson über sein Buch: "Es hat die Welt sowas von überhaupt nicht verbessert."