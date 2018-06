Bestätigung vom TV-Sender "Roseanne": Das Spin-off für die Conner-Familie steht fest

In einem gemeinsamen Statement ließen die verbliebenen Schauspieler mitteilen: "Wir haben eine enorme Unterstützung von Fans unserer Show erhalten, und es ist klar, dass diese Charaktere nicht nur einen Platz in unseren Herzen haben, sondern auch in den Herzen und den Haushalten unseres Publikums. Wir sind alle für die letzte Staffel zurückgekommen, weil wir Geschichten über die Herausforderungen erzählen wollten, vor denen eine Arbeiterfamilie heute steht. Wir sind so glücklich über die Chance, mit dem Cast und der Crew zurückzukehren, um diese Geschichten weiterhin mit Hilfe von Liebe und Gelächter zu erzählen."