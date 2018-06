Besseres Vorkaufsrecht für die Stadt Gegen Mietpreis-Explosion: Strengere Erhaltungssatzung beschlossen

In der Praxis könnte das bedeuten, dass die Stadt künftig deutlich häufiger von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht. Das stieß im Stadtrat nicht nur auf Begeisterung. Insbesondere die CSU wünschte sich einige Änderungen der strikten Regeln: "Unser Grundgedanke ist, dass die Abwendungserklärung in Erhaltungssatzungsgebieten dem Erhalt des Milieus dient und nicht Käufe per se verhindern soll", sagte Kristina Frank, stellvertretende Fraktionsvorsitzende.