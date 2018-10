Bessere Abrufzahlen als beim "Tatort" "Babylon Berlin" auch im Netz ein riesiger Erfolg

"Babylon Berlin" hängt "Tatort" ab

Auch im Netz setzt das Format zu einem echten Siegeszug an: In der Mediathek wurden die acht bisher zur Verfügung stehenden Folgen der ersten Staffel innerhalb der ersten drei Tage rund 1,75 Millionen Mal gestreamt. Und in diesen Zahlen sind noch nicht einmal die Abrufe in den entsprechenden Apps enthalten. Das seien "deutlich mehr Mediatheken-Zugriffe als ein 'Tatort' in einer Woche" verzeichne, erklärt Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto in einer Pressemitteilung.