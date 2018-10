Besser nicht googeln Ruby Rose ist die gefährlichste Prominente im Netz

Wenn die Tastatur zum Spiel mit dem Feuer wird: Ruby Rose ("Orange Is The New Black") ist die gefährlichste Prominente der Welt - jedenfalls wenn es um Suchanfragen im Internet geht. Auf der jährlichen Liste der Sicherheitsfirma McAfee belegt sie dieses Jahr den ersten Platz. Das bedeutet, dass die Resultate bei einer Suche nach ihrem Namen das größte Risiko haben, zu einer Webseite mit Viren zu gelangen.