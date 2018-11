The Taste: Frank Rosin erleidet allergische Reaktion

Damit die Coaches die Zutaten später auch auf den Löffeln "erschmecken", probieren alle vorher. Das wird Frank Rosin zum Verhängnis. "Puh. Mir wird schlecht", sagt der sonst so toughe Rosin plötzlich. Er unterbricht seine Coach-Kollegin Cornelia Poletto mitten im Satz: "Ich muss das mal eben hier abbrechen. Ich bin so ein starker Baumblütenallergiker. Jetzt habe ich gerade diese Blüte gegessen, jetzt wird mir so schlecht und schwindelig." Schnell verschwindet er in seiner Garderobe, um sich hinzulegen.