Besonders beim Essen gehen James Corden: Vater sein ist für ihn manchmal ein Albtraum

James Corden (39) ist ein Multitalent: Er ist Talkshow-Moderator, Film- und Theaterschauspieler, Drehbuchautor und Sänger. All das erledigt er, so scheint es, im Handumdrehen. Doch auch für den geschäftigen Corden gibt es eine Aufgabe, der er nicht gewachsen ist: Mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Restaurant zum Essen zu gehen.