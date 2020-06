Die alarmierte Feuerwehr setzte das zahme Tier in eine Vogelkiste und brachte es anschließend auf die Feuerwache. Am Dienstag wird der unverletzte Papagei in die Vogelklinik Oberschleißheim gefahren, wo er auf seinen Besitzer wartet. Der konnte bislang noch nicht ausfindig gemacht werden. Wer also einen Graupapagei vermisst oder weiß, wem der Vogel gehört, soll sich bei der Vogelklinik melden.