An die 350 Einsatzkräfte und zwei Hubschrauber waren an zwei Tagen im Einsatz, um den Großbrand unter Kontrolle zu bringen. "Vor allem die Wärmebildkamera des Hubschraubers hat wirklich viel gebracht", sagt er. Erst am zweiten Tag, als sich der Rauch langsam verflüchtigte, zeigte sich das Ausmaß der Verwüstung. "Ich hätte weinen können, als ich das gesehen hab", sagt er.