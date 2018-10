Beschluss im Stadtrat Kitagebühren werden gesenkt – und abgeschafft

München - 54.000 Kinder in rund 830 städtischen und von der Stadt geförderten Kitas werden davon profitieren. Am Dienstag beschloss der Stadtrat die neue Gebührenordnung. "Das ist ein wesentlicher Schritt in Richtung Gebührenfreiheit", sagte SPD-Stadträtin Verena Dietl im Gespräch mit der AZ. "Wir wollten die Familien entlasten – und das spüren nun alle Familien deutlich."