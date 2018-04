Mit Joint am Steuer Cabriofahrer ertappt kiffenden Dänen auf Autobahn

Der Konsum von Marihuana ist in einigen Ländern der Welt mittlerweile legal. In Deutschland allerdings ist kiffen nach wie vor verboten - vor allem am Steuer eines Autos. Ein Däne wurde auf einer deutschen Autobahn aber während der Fahrt mit einem Joint in der Hand erwischt.