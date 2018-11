Berühmtes Hochhaus in München Helmut Markwort zu Arabellahaus-Abriss: "Das ist schade"

Arabellapark in München - eine schöne Mischung aus Wohnen und Arbeiten

Doch was damals verbreitet war oder nicht, war dem Erbauer des Viertels nicht so wichtig: Josef Schörghuber hatte nämlich seine ganz eigene Vision. Der begeisterte Hobbypilot wurde während eines Fluges auf die leere Fläche aufmerksam. Er kaufte den Grund und begann zu bauen: Neben Hubert Burda Media siedelten sich eine Vielzahl von Restaurants, Firmen, Kinos und Hotels an.