Berühmter Comic-Zeichner "Spider-Man": Co-Schöpfer Steve Ditko ist tot

"Spider-Man" und "Doctor Strange" gäbe es heute nicht ohne Stan Lee (95) - und Steve Ditko (1927 - 2018). Doch nun ist Comic-Zeichner Ditko im Alter von 90 Jahren gestorben. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde Ditko am 29. Juni nicht ansprechbar von einem Sozialarbeiter, der seit einer Weile nichts von ihm gehört habe, in seiner Wohnung in New York gefunden. Todesursache sei im Grunde ein Herzinfarkt gewesen.