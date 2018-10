Bernhard Aichner im Interview "Wir alle können jederzeit zu Mördern werden"

In Bernhard Aichners (46) neuem Roman "Bösland" (btb Verlag) mordet ein 13-Jähriger. Ein Albtraum brachte den österreichischen Bestsellerautor auf die Idee, wie er spot on news verriet: "Ich bin vor zwei Jahren mitten in der Nacht aufgewacht. Schweißgebadet, ich hatte fürchterlich geträumt. Es war eine wahnsinnige Geschichte, in der ein kleiner Junge seine Freundin erschlägt, alles war ganz plastisch. Es war wie ein Film, der vor mir ablief. Ich bin aufgestanden und habe mir alles aufgeschrieben, aus Angst, es wieder zu vergessen. Am Morgen habe ich es mir durchgelesen, was ich da notiert hatte. Und war immer noch berauscht von der Story. Ich habe meine Verlegerin angerufen, ihr davon erzählt. Auch sie hatte sofort Feuer gefangen und gesagt: 'Schreib dieses Buch, bitte!' Und das habe ich dann mit Freude getan."