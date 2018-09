Übergewicht: Sorge um dicke Kinder

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Europäischen Region bringt zu viele Kilos auf die Waage – Tendenz steigend. "In den meisten Ländern waren mehr Männer als Frauen übergewichtig, doch litten mehr Frauen an Adipositas als Männer", heißt es in der Studie. In Deutschland sorgen sich Experten vor allem um die Zunahme von extremem Übergewicht bei Kindern.