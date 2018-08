Eine 19-Jährige stürzte am Samstag ganz in der Nähe - am Kleinen Watzmann - rund vier Meter tief in eine Felskluft, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Sonntag mitteilte. Sie zog sich Verletzungen an Unterschenkeln und Sprunggelenken zu und wurde per Hubschrauber gerettet. Allein die für die Region zuständige Bergwacht Ramsau hatte nach BRK-Angaben in diesem Jahr bei dem anhaltend schönen Wetter schon mehr als 80 Einsätze. Sie steuert damit auf einen neuen Rekord zu.