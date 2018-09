München - Die gute Nachricht zuerst: Die Quote für tödliche Bergunfälle ist auf einem neuen Tiefststand. Das geht aus der Statistik des Deutschen Alpenvereins (DAV) hervor, die er am Mittwoch veröffentlicht hat. 2016 und 2017 sind demnach 71 DAV-Mitglieder in den Bergen ums Leben gekommen, was einem Rückgang von 28 Prozent im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum entspreche.