Der 51-jährige Hüttenwirt Michael S., der Reintalangerhütte war an einem Lawinenkegel mit seinen beiden Söhnen am sogenannten Partnachursprung beim Eisklettern. Gegen 10.30 Uhr fiel ein Teil des noch vorhandenen Eisgebildes in sich zusammen und begrub den Wirt vollständig unter sich. Auch einer der Söhne wurde von den herabstürzenden Eismassen getroffen, jedoch nur teilweise verschüttet. Der andere Sohn blieb unverletzt und setzte sofort einen Notruf ab, als er seinen Bruder und Vater nicht alleine befreien konnte.