Reinhold Messner: Wanderung mit Kanzlerin Merkel in Südtirol

Messner ist mit der Kanzlerin auch in Südtirol gewandert, und seine dortigen Museen hat sie auch besucht. Als er anschließend zum Essen einlud, bestand die Kanzlerin als "korrekte protestantische Pfarrerstochter" darauf, selbst zu zahlen. Was Messner seinerseits widerstrebte, weil ihm das Restaurant gehörte. Nach einigem Hin und Her habe sich die Kanzlerin doch einladen lassen – unter der Bedingung allerdings, dass sie Messner in ihrer Wohnung in Berlin bekochen dürfe. Gebannt von der Erzählkunst der Bergsteigerlegende, hat der Berichterstatter leider vergessen zu fragen, was denn serviert wurde.