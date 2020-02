Parkraumbetreiber APCOA hat 800 Parkplätze gepachtet

Einer der Mieter ist bereits bekannt: Die in Haar ansässige Pharmafirma MSD Sharp & Dohme, eine Tochter des US-Konzerns Merk, will bald nach Berg am Laim ziehen. Entwickelt wird das Gelände von einem Joint-Venture aus Art-Invest Real Estate und Accumulata Immobilien Development. Im vergangenen Herbst war die Bayerische Versorgungskammer als Langfristinvestor (Forward Deal) in das Projekt eingestiegen. Das gesamte Quartier wurde mit einem Kaufpreis von 600 Millionen Euro gehandelt.