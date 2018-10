Bereits nach Staffel eins "Stranger Things": Eleven hätte eigentlich sterben sollen

Der Plan sei folgender gewesen: "Eleven sollte sich opfern, um am Ende alle zu retten. Das war immer das Endszenario", erklärt Co-Erfinder Ross Duffer in dem Buch. "Aber als wir gemerkt haben, dass die Serie vermutlich länger als eine Staffel wird, mussten wir es mehr in der Luft lassen, weil wir tief in uns wussten, dass die Serie ohne Eleven nicht funktionieren würde. Und an diesem Punkt wussten wir, wie besonders Millie ist. Wenn es mehr von 'Stranger Things' geben soll, muss Eleven zurückkommen."