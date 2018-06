"Bereit für den ersten Sieg" Lena Meyer-Landrut: Ihr freizügiges WM-Outfit zum Deutschland-Spiel

Die deutschen Promis sind voll und ganz im WM-Fieber. Auch Sängerin Lena Meyer-Landrut (27, "Satellite") freut sich auf das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mexiko (17 Uhr, ZDF). Auf Instagram feuerte sie Jogis Jungs mit einem freizügigen Foto an. Lediglich mit einem schwarzen Höschen, weißen Turnschuhen und einem über dem Bauchnabel geknoteten Deutschland-Trikot bekleidet, schrieb sie an das DFB-Team: "GOOOO! Wir sind so bereit für den ersten Sieg".