Handy am Steuer benutzt? Aschau am Inn: Frau bei Unfall aus Transporter geschleudert

Aschau am Inn - Schwerer Unfall im Landkreis Mühldorf: Eine 34-Jährige ist am Sonntagmorgen, gegen 8.15 Uhr, mit einem Beifahrer in einem Kleintransporter unterwegs gewesen, als sie in Aschau am Inn von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Frau unmittelbar vor dem Unfall ihr Handy benutzt.