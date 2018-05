München/Stuttgart - Von einem Riesensprung kann schon gar nicht mehr die Rede sein. Es ist viel mehr ein Flug, ein Höhenflug, den Benjamin Pavard seit vergangenem Jahr erlebt. Beim VfB Stuttgart entwickelte er sich nicht nur zum Stammspieler, sondern gleichzeitig zu einem der besten Innenverteidiger in der Bundesliga. Und Ausnahme-Abwehrspieler gibt es in der höchsten deutschen Spielklasse nun auch nicht wie am Fließband.