Maxvorstadt - Die Aktion war mal nix – obwohl die Idee eigentlich nicht so schlecht gewesen ist. Auch im Augustinerkeller an der Arnulfstraße haben freche Diebe den Maibaum geklaut. Allerdings leider den falschen. Nämlich den alten, den Wirt Christian Vogler am Spielplatz abgelegt hat, um ihn entsorgen zu lassen. Den neuen Maibaum hatte er gut gesichert in der Augustiner Brauerei versteckt.