Bella Hadid gratuliert Virgil Abloh designt ab jetzt Männermode für Louis Vuitton

Das französische Traditionsmodehaus Louis Vuitton hat ein neues Gesicht. Wie unter anderem die "New York Times" berichtet, wurde Virgil Abloh (*1980) zum neuen Designer der Männermodeline der Marke ernannt. Abloh war lange Zeit als Kreativdirektor für Kanye West tätig, außerdem ist er der Gründer des in Mailand ansässigen Modelabels Off-White. Nun wird er seine Kreativität in eines der traditionsreichsten Modehäuser Europas stecken.