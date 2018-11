Ex-Freundin von George Clooney auf Münchner Party

"Skinnovation Night" ist dann auch der Name dieser Champagner-Nacht. Gastgeber ist Dr. Hans-Ulrich Voigt, ebenfalls ein altersloser Geselle mit strahlend blondem Haar, der aber gleich betont, dass diese "passive faces" total out sind. Damit meint der Haut- und Laser-Experte, der die Eröffnung seiner Dermatologie am Dom wenige Fußschritte entfernt feiert, die maskenhaften überoperierten und zugebotoxten Gesichter. Natürliche Schönheit sei in, na, klar, weshalb jetzt hier sehr viele sehr, äh, natürliche Schönheiten anwesend sind.