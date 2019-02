München - Wird Kingsley Coman rechtzeitig bis zum Achtelfinal-Kracher des FC Bayern beim FC Liverpool (Dienstag, 21 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) fit? Am Sonntag absolvierte der Franzose, dessen Gala-Auftritt am Freitag beim FC Augsburg verletzungsbedingt jäh beendet wurde, immerhin wieder eine Laufeinheit an der Säbener Straße.