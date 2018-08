Sechs Jahre ist das jetzt mittlerweile her – in dieser Zeit wurde der 29-Jährige zum Stammspieler und Leistungsträger des deutschen Rekordmeisters. Gerüchte um einen möglichen Abgang gab es bisher nie – Gründe dafür gibt es eigentlich auch keine. Martínez hat trotz immenser Konkurrenz im defensiven und zentralen Mittelfeld große Chancen auf einen Stammplatz unter dem neuen Trainer Niko Kovac. Über diesen sagt er: "Er hat ein bisschen etwas von Jupp und auch ein wenig von Pep. Er hilft uns mit seinem Fitnesstraining sehr, das ist genau das, was wir brauchen."