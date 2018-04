"Bekanntlich währet ja nichts ewig" Hape Kerkeling verabschiedet sich als "Klatschtante"

Zwar kündigte er ein neues Werk "in Buchform im Juli" an, machte ansonsten jedoch lieber Scherze über seine weiteren Pläne. "Vielleicht schwere Schafe hüten in Neuseeland oder lecker Wein anbauen und verkosten in Umbrien?!", schrieb Kerkeling. Er sei im Rückblick übrigens froh darüber, dass ihn aufgrund seiner kleinen Text-Spitzen in seiner Kolumne niemand "verklagt, beleidigt oder vor den Kadi gezerrt" habe.

Nach seinem Rückzug aus dem TV-Geschäft im Jahr 2014 wurde es ruhig um den beliebten Komiker, Schauspieler, Buchautor und Moderator Hape Kerkeling, der anlässlich seines 50. Geburtstag seine Karriere im Showgeschäft für beendet erklärte. Neben der Übernahme der Gala-Kolumne im Sommer trat Kerkeling im Herbst 2017 jedoch beim Deutschen Comedypreis als Laudator für seinen Kollegen Ottfried Fischer (64, "Pfarrer Braun") erstmals wieder im Fernsehen auf. Ob er sich in Zukunft vielleicht wieder öfter auf den großen Bühnen zeigen wird?