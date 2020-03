Bekanntgabe via Twitter Grünen-Politiker Cem Özdemir mit Coronavirus infiziert

Nach CDU-Mann Friedrich Merz (64) ist der nächste deutsche Politiker mit dem Coronavirus infiziert. Grünen-Politiker Cem Özdemir (54) erklärt in einem kurzen Video, das er auf seinem Twitter-Profil hochgeladen hat: "Ich bin positiv auf Corona getestet worden." Es gehe ihm, "wie ihr seht, sehr gut", sagt der 54-Jährige weiter. Er habe sich "vorher bereits freiwillig in weitgehende Quarantäne begeben" und müsse daher nun nicht mehr viel ändern. "Alle notwendigen Maßnahmen" seien eingeleitet worden und er halte sich "an die Anweisungen unserer Behörden".