Bekannte Regisseure Erstes Bild der "Star Wars"-Serie: Wer steckt hinter dieser Maske?

Von "Game of Thrones" zu "Star Wars"?

Zuvor hatte Favreau erste Details zur Serie, die auf dem eigenen Streamingdienst von Disney laufen wird, verraten: "Nach den Geschichten von Jango und Boba Fett taucht ein weiterer Krieger im Star-Wars-Universum auf", heißt es in seinem Statement auf Instagram. Es ist im klassischen "Star Wars"-Design, gelbe Buchstaben auf schwarzem Grund, gehalten. "The Mandalorian wird nach dem Fall des Imperiums und vor der Entstehung der Ersten Ordnung spielen", so Favreau weiter. Ein einsamer Revolverheld am Rande der Galaxis, weit entfernt von der Autorität der Neuen Republik, werde die Hauptrolle spielen.