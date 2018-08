Bekannt dank Lady Gaga Rick Genest: Zombie Boy stirbt mit nur 32 Jahren

Genest wurde vor allem als Darsteller in dem Video "Born This Way" von Lady Gaga (32) überregional bekannt. Auch in zahlreichen Werbefilmen war der Kanadier zu sehen. Außerdem arbeitete er als männliches Model und wurde unter anderem auch vom französischen Top-Designer Thierry Mugler (69) gebucht. In dem Fantasy-Streifen "47 Ronin" spielte er im Jahr 2013 an der Seite von Keanu Reeves (53) seine erste Hollywood-Rolle.