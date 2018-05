Bekannt aus "Raumschiff Enterprise" "Star Trek"-Heldin Nichelle Nichols leidet angeblich unter Demenz

Aus diesem Grund habe er sogar gerichtliche Schritte eingeleitet, dass künftig vier Treuhänder die Verfügungsgewalt über ihre Finanzen bekommen und so ihr Vermögen schützen können. Dies sei laut Johnson notwendig, da die Demenz ihrer Entscheidungsfähigkeit schade und sie daher "anfällig für ungemessene Einflussnahme" durch Dritte sei, heißt es in dem Bericht. Namen nennt ihr Sohn nicht, spricht aber laut "TMZ" von "gewissen Individuen", die sich in das Leben der "Star Trek"-Mimin gedrängt hätten und nun deren Erkrankung zu ihrem Vorteil nutzen wollen.