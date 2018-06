Jackson Odell hatte kleinere Rollen in "Private Practice", "Modern Family", "iCarly" und "Arrested Development". Für den Soundtrack zum Film "Forever My Girl" steuerte der Singer-Songwriter zudem einige Songs bei. "Modern Family"-Star Ariel Winter (20) trauerte via Twitter um ihren Kollegen: "Ich bin am Boden zerstört, seit ich vom Tod Jackson Odells gehört habe", schrieb sie: "Ich kannte Jackson, seit wir 12 Jahre alt waren und er erschien sogar in einer Folge von 'Modern Family'. Wir haben nicht viel geredet, als wir in die Highschool-Zeit kamen, aber ich bin froh, dass ich vor seinem Tod Zeit mit ihm verbringen konnte."