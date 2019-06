Auch im Theater war Lisa Martinek aktiv

Immer wieder zog es Martinek auch auf Theaterbühnen. Von 1997 bis 2001 war sie Mitglied des Ensembles am Schauspielhaus Leipzig. Zuvor stand sie 1995 im Hamburger Thalia Theater im "Sommernachtstraum" und in "Mama und die Hure" auf der Bühne. Am Frankfurter Schauspiel war sie 2002 in "Simulacron" dabei, am Deutschen Theater Berlin spielte sie 2010 in "Rose".