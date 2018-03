Bekannt aus "Big Brother" Schwangere Alida Kurras: Lässiger Auftritt im Bambi-Pulli

Moderatorin Alida Kurras (40) erwartet Nachwuchs: Bei der Premiere von "Disney On Ice" in Berlin zeigte sie sich auf dem roten Teppich und präsentierte strahlend ihren Babybauch. Sie hatte ihre Babykugel in einen niedlichen dunkelbraunen Pulli gehüllt, auf dem Disneys Bambi abgebildet war. Dazu kombinierte sie eine schwarze Hose, einen schwarzen Mantel und eine schwarze Tasche sowie dunkelbraune Stiefel. Ein wahrlich putziges Mode-Statement!