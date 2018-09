Bekannt als Gunnery Sergeant Apone "Aliens"-Star Al Matthews im Alter von 75 Jahren gestorben

Trauer um "Aliens"-Darsteller Al Matthews (1942 - 2018): Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, ist der Schauspieler, der als Gunnery Sergeant Apone in James Camerons Film "Aliens - Die Rückkehr" bekannt wurde, im Alter von 75 Jahren verstorben. Er sei am Samstag um 22 Uhr tot von einem Nachbarn in seinem Haus in Alicante an der spanischen Mittelmeerküste gefunden worden. Dies sei dem "THR" von der spanischen Zeitung "El Pais" bestätigt worden.