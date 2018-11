Beitrag für "Jimmy Kimmel Live!" Sacha Baron Cohen: Für Donald Trump lässt er Borat wiederauferstehen

Dass mexikanische Kinder unter Trumps Regierung von ihren Eltern getrennt und laut Borat "in Käfige gesteckt werden" - dafür gibt es gleich ein "High Five" mit einer älteren Dame. Irgendwo musste man die Kinder ja hinstecken, findet sie. Ein männlicher Trump-Anhänger schiebt derweil wieder alles auf die Fake News. Etwa, dass Trump ein Rassist sei, woraufhin Borat erwidert: "Was ist denn das Problem damit, Rassist zu sein? Ich bin Rassist, es ist spitze." Und jüdische Wähler versuchte er vergeblich, mit einer Sperrzone aus unkoscherem Speck fernzuhalten.