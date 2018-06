Beisetzung in Westminster Abbey Stephen Hawking: Benedict Cumberbatch erweist ihm die letzte Ehre

Als besondere Geste zu seiner Forschung bezüglich des Universums wurde Hawkings Stimme auf eine Reise durchs All geschickt. Genauer gesagt "in Richtung des nähsten schwarzen Lochs 1A 0620-00", wie seine Tochter Lucy laut der Seite verriet. Auch die Ex-Frau des Wissenschaftlers, der am 14. März 2018 im Alter von 76 Jahren starb, war anwesend und legte Blumen nieder. Hawkings litt seit vielen Jahren an der Nervenkrankheit ALS.