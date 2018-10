Für einen ausgewählten Personenkreis soll es ein paar Stunden vor der Trauerfeier eine Verabschiedung am offenen Sarg geben. Da Rocchigiani noch Schulden hatte und die Familie finanziell nicht besonders gut dasteht, hat jetzt Tobias Drews, Head of Boxing des Fernsehsenders Sport1, bei dem Rocchigiani zuletzt als Experte tätig war, online einen Spendenaufruf ins Leben gerufen. Die abgesetzte Casting-Show "The Next Rocky" des Senders, bei der Rocchigiani einen neuen Boxstar suchte, wird übrigens nach dem Okay der Familie am Donnerstag fortgesetzt.