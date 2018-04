Haidhausen - Als wenn Radfahren in München nicht auch so schon gefährlich genug ist. Eine Münchnerin wäre am Donnerstagmorgen in Ramersdorf um ein Haar unter vier je 500 Kilo schweren Elementen zur Einschalung von Stahlbetondecken erschlagen worden. Die 25-Jährige fuhr gegen 8.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Rosenheimer Straße stadteinwärts. Dabei kam sie kurz nach der Volkssternwarte an einer Großbaustelle vorbei.