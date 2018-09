"Jeder weiß, wie nah ich zu 1860 stehe. Ist ja klar, dass mich das hart getroffen hat. Es war eine schwere Zeit und fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an", meinte der Allgäuer dieser Tage im Interview mit dem "Merkur". "Vor Ort war ich seither nicht mehr, dazu tut es noch zu sehr weh."

"Guter Kontakt" zu Löwen-Fans

Es sei die Entscheidung von ein paar Leuten gewesen, "dass ich gehen musste - das heißt aber nicht, dass ich nichts mehr mit dem Verein zu tun haben möchte", sagte der einstige Bundesligaspieler: "Zu den Fans habe ich auch nach wie vor guten Kontakt." Zu den Fans. Aber offenbar nicht mehr zu jedem Löwen.

Gebhart sucht sein Glück in dieser schwierigen Lage in der Familie, vor allem seine kleine Tochter verschafft ihm Ablenkung: "mylove", meine Liebe, steht bei einem Instagram-Post zu einem Video mit ihr geschrieben, und auf einem anderen: "daddyshome", zu Deutsch: "Papa ist zu Hause." Das soll aber nicht ewig so bleiben.

Der Fanliebling will schließlich "zeigen, was ich drauf habe". Den Drittliga-Knaller zwischen seinen ehemaligen Arbeitgebern wird er aus der Ferne verfolgen. Bei vielen Fans wird er auch dann präsent sein...

