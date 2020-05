So viel hatten Sie gerade in der Hosentasche?

Genau. Daraufhin hat sich der SV Großköllnbach gemeldet: Sie wären bereit, mir die Namensrechte am Stadion, was ein gewöhnlicher Fußballplatz ist, für 370 Euro im Jahr zu geben. Ich meinte: ‘Okay, dann machen wir das in Naturalien’, also zehn Fassl Bier. Und die Caro (Caro Mutzke, sein Sidekick in der BR-Sendung "Ringlstetter") übernimmt die Patenschaft für die Damen-Toilette. In dieser Woche wollten wir eine feierliche Stadioneinweihung machen, samt Fußballspiel, und die Sendung von dort aufzeichnen, was ja nun nicht geht. So war dann am Donnerstag in der Sendung die offizielle Vertragsunterzeichnung.