Beim Super Bowl 2020 Disney gibt einen ersten Vorgeschmack auf seine Marvel-Serien

Letzterer tauchte erstmals und bislang auch einzig in "The First Avenger: Civil War" auf. Als Normalo-Bösewicht glänzte damals Daniel Brühl (41), der in der Serie "The Falcon and The Winter Soldier" erneut in die Rolle schlüpfen wird. In der kurzen Szene des Super-Bowl-Spots hält ihm Bucky Barnes (Sebastian Stan, 37) alias Winter Soldier eine Waffe an den Kopf. Er hat aber, wie die anschließende Szene mit der Enthüllung von Brühls Gesicht zeigt, vorher die Patronen herausgenommen. Falcon (Anthony Mackie, 41) übt sich derweil in seiner neuen Rolle als Captain America - dessen Schildwurf scheint ihm schon ganz gut zu gelingen.