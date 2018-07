Starnberg/Walchstadt - Wie die Polizei berichtet, ist eine 37-jährige Chinesin am Samstagnachmittag im Wörthsee ertrunken. Die Frau fuhr mit einem Stand-Up-Paddling-Board auf den See – nachdem ihre Angehörigen, bei denen sie zu Besuch war, sie nach einiger Zeit nicht mehr auf dem See sehen konnten, alarmierten sie gegen 18 Uhr den Rettungsdienst.