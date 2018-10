Giesing - Am Samstag spielte der TSV 1860 im heimischen Grünwalder Stadion gegen Eintracht Braunschweig (2:0). Im Rahmen der Partie konnte die Polizei drei Münchner (37, 48, 51) vorläufig festnehmen, die offen Tätowierungen zeigten, die in Bezug zum Nationalsozialismus gesetzt werden können. Zwei der Männer fielen den Beamten bei der Einlasskontrolle ins Stadion auf, ein weiterer wurde in der Tegernseer Landstraße kontrolliert.